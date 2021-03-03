СФ досрочно прекратил полномочия члена Высшей квалификационной коллегии судей РФ Ястребова

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации принял решение на пленарном заседании в среду досрочно прекратить полномочия члена Высшей квалификационной коллегии судей РФ - представителя общественности Олега Ястребова в связи с его назначением на должность ректора Российского университета дружбы народов.

"Олег Александрович стал ректором Российского университета дружбы народов. И у нас в законе есть некая двусмысленность по поводу того, могут или нет руководители организаций входить в состав Высшей квалификационной коллегии судей. По крайней мере, когда изначально эта норма появилась, она, конечно, была направлена на то, чтобы представители компаний, то есть руководители бизнес-структур не входили в состав Высшей квалификационной коллегии судей. А для научных и учебных заведений вроде предполагалось, что эта норма не действует", - сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, поскольку такая формулировка в законодательстве все же есть, он попросил Ястребова согласиться с досрочным прекращением его полномочий. "Олег Александрович написал заявление в связи с тем, что он является ректором, с просьбой досрочно прекратить его полномочия", - сказал Клишас.

Он добавил, что на рассмотрение Госдумы уже внесен законопроект, который, как предполагается, уточнит эту формулировку и позволит руководителям научных и учебных организаций входить в состав Высшей квалификационной коллегии судей. Глава комитета пожелал Ястребову успехов в должности ректора и не исключил, что в дальнейшем сенаторы предложат ему вновь войти в состав коллегии судей, "если изменится законодательная нормативная ситуация".