МГУ вошел в топ-100 отраслевых и предметных рейтингов QS

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошел в топ-100 предметных и отраслевых рейтингов по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS), сообщил в среду на пресс-конференции региональный директор QS Сергей Христолюбов.

"Отдельного внимания заслуживают группа вузов, которые вошли в топ-100 отраслевых и предметных рейтингов, надо заметить, что их количество по сравнению с прошлым годом также выросло - в 2020 году таких вузов из России, которые попали в топ-100, было 13, в этом году их стало 16, на три больше, чем в прошлом году. Здесь по количеству предметных и отраслевых рейтингов, в которые попали российские вузы, лидером остается Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, он участвует в [топ-100] 20 предметных и отраслевых [рейтингов]", - сообщил он.

Далее следует НИУ "Высшая школа экономики", который вошел в топ-100 девяти предметных и отраслевых рейтингов, на третьем месте Санкт-Петербургский государственный университет - в первой сотне четырех предметных и отраслевых рейтингов. Кроме того, в топ-100 трех списков попали Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет и Московский физико-технический институт.

Христолюбов также назвал российские вузы, которые имеют максимальное представительство в рейтингах QS.

"На первом месте здесь находится Московский государственный университет имени Ломоносова, он вошел в 33 предметных рейтинга и в пять отраслевых, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" вошел в 20 предметных рейтингов и четыре отраслевых, Санкт-Петербургский государственный университет в этом году вошел в 18 предметных рейтингов и в пять отраслевых", - сообщил он.

В основе методологии, которая использовалась в составлении рейтингов, лежат четыре основных индикатора: академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований на одну публикацию, индекс Хирша. Всего оценивалось 1 452 вуза, в том числе 40 вузов из России.