Ректор МГУ: позиции в рейтингах QS подтверждают эффективность учебного процесса в вузе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Позиции Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, который вошел в топ-100 двадцати предметных и отраслевых списков, составленных агентством Quacquarelli Symonds (QS), говорит об эффективности учебного процесса в вузе на фоне пандемии. Такое мнение в среду выразил ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий.

Ранее на пресс-конференции в среду региональный директор QS Сергей Христолюбов сообщил, что в топ-100 отраслевых и предметных рейтингов вошло 16 вузов, на три больше, чем в 2020 году. МГУ занял 20 позиций в первой сотне предметных и отраслевых списков, на втором месте НИУ ВШЭ - девять позиций, третье место у СПбГУ - четыре позиции. МГУ также стал лидером среди вузов РФ по представленности - университет вошел в 33 предметных и в пять отраслевых рейтингов.

"Тот факт, что вуз значительно расширил свое представительство в списках мировых лидеров по отдельным направлениям высшего профессионального образования, в целом сохранил или упрочил позиции по конкретным дисциплинам говорит также и о том, что удалось эффективно организовать учебный процесс в условиях пандемии. Этот опыт дает возможность с оптимизмом смотреть в будущее, спокойно работать над решением задач трансформации научно-образовательного потенциала в соответствии с недавно утвержденной новой десятилетней программой развития МГУ", - сообщил Садовничий.

По его мнению, сильной стороной нового исследования QS является то, что оно оценивает конкретные предметные области.

"Сильная сторона этого исследования состоит в том, что оценивается не общая картина образовательного процесса, а конкретные предметные области, позволяющие сопоставлять активность отдельных факультетов и даже кафедр. Для Московского университета это особенно важно с учетом активно идущего процесса формирования семи крупных междисциплинарных научно-образовательных школ", - добавил ректор МГУ.

В основе методологии, которая использовалась в составлении рейтингов, лежат четыре основных индикатора: академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований на одну публикацию, индекс Хирша. Всего оценивалось 1 452 вуза, в том числе 40 вузов из России.