Путин рассказал о мерах защиты правоохранителей и членов их семей от угроз в соцсетях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил активную проработку мер по защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от угроз.

"Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях", - сказал глава государства в среду на заседании коллегии МВД России.

"Государство безусловно исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей, будет обеспечена", - заверил Путин, напомнив, что недавно законодательные нормы о защите правоохранителей были усилены.

"Как и прежде, по всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что МВД выделены дополнительно 21,3 млрд рублей, в том числе на увеличение в 2021 году фонда денежного довольствия сотрудников. "Государство будет и впредь создавать достойные условия службы в органах внутренних дел, повышать уровень правовой и социальной защищенности сотрудников", - подытожил президент.