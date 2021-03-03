Власти Чувашии решили снять ограничения на посещение родителями утренников в детсадах

ТАСС, 3 марта. Власти Чувашии планируют снять введенные в связи с ростом числа заражений коронавирусом ограничения на посещение родителями утренников в детских садах. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"С 3 марта родителям планируется разрешить посещение мероприятий в детских садах, соблюдая все необходимые требования безопасности", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем аккаунте в социальной сети Instagram написал, что ранее дал соответствующее поручение министерству образования и молодежной политики республики. По словам Николаева, ему в большом количестве поступают обращения от родителей, связанные с возможностью участвовать в проведении утренников в детских садах. "Как родитель, я искренне понимаю ваше желание присутствовать в важный момент жизни ребенка, быть рядом и поддерживать", - написал глава республики.

Николаев также уточнил, что ограничения для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, в республике сохраняются. По данным первого заместителя министра образования и молодежной политики Чувашии Алексея Лукшина, по состоянию на 2 марта в дошкольных образовательных организациях Чувашии выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Это на 20 человек меньше, чем неделю назад.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 21 550 случаев коронавируса. Выздоровели 19 724 человека, умер 1 051 пациент с подтвержденной инфекцией.