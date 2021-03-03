В России 360 тыс. человек оказались под наблюдением как склонные к преступлениям в быту

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Около 360 тыс. человек в России в прошлом году находились под наблюдением полицейских как склонные к противоправному поведению в быту. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

"Основная нагрузка правопорядка в жилом секторе приходится на участковых уполномоченных полиции, их силами выявлено почти 75% процентов общего числа преступлений, совершенных в быту. Всего под их наблюдением находилось около 360 тыс. граждан, склонных к противоправному поведению", - сказал он.

Колокольцев подчеркнул, что принят ряд последовательных мер по предупреждению семейно-бытового насилия. "Профильной правительственной комиссией подготовлены рекомендации для региональных органов власти, в том числе по созданию центров для оказания помощи женщинам и детям", - подчеркнул министр.