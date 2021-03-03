МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил возможности работы в дистанционном формате.

Глава государства в среду приехал на расширенное заседание коллегии МВД, которое проходит в очном формате. При этом участники совещания используют защитные маски и занимают места в зале, соблюдая социальную дистанцию.

Открывая заседание, Путин рассказал, что перед началом пообщался с главой МВД Владимиром Колокольцевым. "Сейчас только по ходу движения поговорили с министром", - сказал он. Президент уточнил, что в частности обсудил с Колокольцевым и формат проведения расширенного заседания коллегии МВД. "[После очной части] продолжение уже в современном формате, кстати говоря, достаточно удобном для того, чтобы задействовать большое количество людей в разных местах", - отметил глава государства. "Таковы веления времени", - добавил он.