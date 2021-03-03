В России в 2020 году выявили 500 преступлений экстремистской направленности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в прошлом году выявили 500 преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, выступая в среду с докладом на расширенном заседании коллегии министерства.

"Серьезную угрозу национальной безопасности создает экстремизм. В прошлом году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 500 преступлений экстремистской направленности или 60% от общего количества зарегистрированных", - сказал он.

Колокольцев подчеркнул, что в 2020 году проводилась комплексная работа в данном направлении с участием всех заинтересованных министерств и ведомств, общественных организаций, представителей конфессий и этнических групп.

Блокировка сайтов

Министр также сообщил, что более 100 тыс. экстремистских интернет-ресурсов было заблокировано по инициативе МВД России в 2020 году, еще свыше 7,5 тыс. материалов экстремистской направленности были удалены.

"В прошлом году Роскомнадзором по инициативе МВД было заблокировано свыше 100 тыс. интернет-ресурсов, содержащих экстремистские призывы, удалено более 7,5 тыс. материалов, - отметил он. - Результатом наших совместных усилий с коллегами из иных правоохранительных органов стало запрещение судами пяти радикальных организаций". "Кроме того, нежелательной на территории РФ была признана деятельность 12 НКО", - добавил глава МВД.

"Разработан план межведомственных мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в экстремистские организации. Совместно с Министерством образования и науки РФ на местах организована работа 26 координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде. Крайне важно не допустить вовлечения молодежи (особенно несовершеннолетних) в несогласованные массовые акции, оградить их от различных провокаций", - подчеркнул министр.