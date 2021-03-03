Свыше 20 тонн запрещенных веществ обнаружили и изъяли в 2020 году в России с участием МВД

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более 20 тонн запрещенных веществ обнаружено и изъято в РФ с участием сотрудников полиции в 2020 году. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"По-прежнему напряженной остается наркоситуация. Учитывая основные тенденции ее развития, усилия были сосредоточены на противодействии организованным формам наркопреступности, перекрытии источников ее финансирования, пресечении производства наркотиков внутри страны, а также ликвидации схем сбыта, включая виртуальные. В прошлом году выявлено порядка 190 тыс. наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн запрещенных и подконтрольных веществ, 17 тонн из которых - сотрудниками полиции", - сказал он.

Колокольцев также отметил, что в прошлом году на территории России пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий по изготовлению в основном синтетических наркотиков. Министр отметил, что в сравнении с 2016 годом число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза.