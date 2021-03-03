В России количество тяжких преступлений сократилось с 2012 года в два раза

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество тяжких преступлений, в том числе убийств, сократилось в РФ с 2012 года в два раза, грабежей и квартирных краж - в три раза. Об этом на заседании расширенной коллегии МВД России сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"По другим наиболее опасным видам криминальных деяний, в том числе против личных и имущественных прав граждан, наблюдается устойчивая динамика снижения. Такая тенденция сохраняется на протяжении ряда лет. Если сравнить с первым послереформенным для полиции 2012 годом, то, например, количество убийств и причинения тяжкого вреда здоровья сократилось в два раза, разбоев, грабежей и квартирных краж - в три, хищений транспортных средств - в четыре раза. Позитивные изменения во многом являются результатом комплексной работы", - сказал он.

Вместе с тем министр отметил, что в прошлом году общий массив зарегистрированных преступлений практически не изменился, а рост тяжких составов произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий.