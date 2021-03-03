Более 13,5 тыс. заявок от детей и пожилых людей было исполнено в ходе акции "Елка желаний"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Участники акции "Елка желаний" выполнили более 13,5 тыс. заявок, которые поступили от детей и пожилых людей. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Реализация желаний проходила с 5 декабря 2020 года по 28 февраля, 13,5 тыс. желаний исполнено - это больше в два раза по сравнению с прошлым годом", - сказал Комиссаров.

Он уточнил, что заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря 2020 года, в общей сложности организаторы акции получили около 26,5 тыс. обращений, что в два раза больше, чем в ходе прошлой акции.

"За цифрами статистики стоит более важная вещь - все больше и больше людей хотят и готовы участвовать в подобных благотворительных проектах, становятся волонтерами и оказывают посильную помощь. Это самый главный результат акции - она популяризирует добровольчество, приобщает к культуре взаимопомощи и делает хоть чуточку счастливее множество россиян, которым нужна помощь", - подчеркнул Комиссаров.

Он напомнил, что в акции принял участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, члены правительства, губернаторы, представители коммерческих организаций и волонтеры.

Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".