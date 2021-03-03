Около 500 тыс. тюльпанов вырастили в тепличном комплексе под Смоленском к 8 Марта

ТАСС, 3 марта. Тепличный комплекс в Смоленской области вырастил к Международному женскому дню 500 тыс. тюльпанов 58 сортов, увеличив производство этих цветов за два года в 2,5 раза. Они поступят на рынок регионов России и Белоруссии, сообщил в среду губернатор Алексей Островский на своей странице в "ВКонтакте".

"В преддверии наступающего 8 Марта предприниматель Вадим Рогачев, реализующий инвестпроект по строительству тепличного комплекса в деревне Старые Батеки Смоленского района, вырастил полмиллиона тюльпанов 58 сортов. С каждым годом производственные мощности расширяются, а количество тех же сортов за несколько последних лет увеличилось почти в пять раз", - сообщил Островский.

Первый сбор тюльпанов в тепличном комплексе весной 2019 года составил около 200 тыс. штук 12 сортов, в 2020 году было собрано 400 тыс. штук тюльпанов 29 сортов, таким образом, производства к марту 2021 года выросло в 2,5 раза. "Поставки организованы не только в цветочные магазины нашей области, но и в близлежащие регионы, а также Республику Беларусь", - отметил Островский.

Инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса в деревне Старые Батеки Смоленского района реализуется с 2017 года, объем инвестиций - 50 млн рублей. Семенной материал закупается напрямую у голландских поставщиков. К 2022 году планируется организовать поочередное выращивание тюльпанов и овощей в блоках из четырех теплиц площадью около 2 тыс. кв. м.