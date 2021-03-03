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Почти 2 млн россиян помогали полиции охранять общественный порядок в 2020 году

Кроме того, граждане помогали полиции в задержании пьяных водителей, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев похвалил россиян за помощь полиции в охране общественного порядка.

"Граждане активно участвуют в охране общественного порядка, в прошлом году к таким мероприятиям привлекались почти 2 млн человек", - сказал он в среду на расширенном заседании коллегии ведомства.

Кроме того, граждане помогали полиции в задержании пьяных водителей. "Существенный вклад в наведении порядка на дорогах вносят сами граждане. Благодаря поступившей от них информации пресечено 361 тыс. правонарушений (в области дорожного движения - прим. ТАСС), задержано 28 тыс. водителей с признаками опьянения", - сообщил министр.

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