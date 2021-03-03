Интерпол изъял тысячи доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и в Китае

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Тысячи доз поддельных вакцин от коронавируса были изъяты в ЮАР и в Китае. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе Интерпола.

"Около 400 ампул, что эквивалентно примерно 2,4 тыс. доз поддельной вакцины, были обнаружены на складе в городе Джермистон (ЮАР), где сотрудники полиции <...> задержали трех граждан Китая и гражданина Замбии, - отмечается в документе. - В Китае полиция вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин от COVID-19, провела рейд в производственных помещениях, в результате которого были задержаны около 80 подозреваемых, а на месте происшествия изъято более 3 тыс. доз поддельных вакцин".

Отмечается, что задержания были произведены спустя несколько недель после распространенного предупреждения Интерпола, в котором международная полицейская организация обратила внимание правоохранительных органов стран-членов на активизацию организованных преступных группировок на фоне появления и распространения вакцин от коронавируса.

В декабре 2020 года генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предупредил, что с поставками вакцин от коронавируса резко возрастет преступность.