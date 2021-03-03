В Ленинградской области создадут военные сюжеты из свечей в рамках акции "Свеча памяти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Волонтеры Ленинградской области создадут на основных мемориалах, плацдармах и школьных площадках в регионе сюжеты на военную тематику из свечей в рамках традиционной акции "Свеча памяти", которая пройдет в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в среду.

"Волонтеры будут создавать целые картины из свечей. Акция будет проходить на основных мемориалах, плацдармах и школьных площадках. Будут воссозданы военные сюжеты - целые "огненные картины", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, волонтеры в этом году также принимают участие в международном проекте "Слово победителя. Блокада". По итогам проекта будет сформирован единый электронный архив документов, видеовоспоминаний, связанных с блокадой Ленинграда. Она отметила, что жители региона также принимают участие в проекте "Моя история", в рамках которого любой желающий по видеоурокам может составить семейное древо, используя архивные данные.

По данным пресс-службы администрации региона, в этом году в Ленобласти также пройдет акция "Сад памяти", в ходе которой жители высаживают деревья в память о погибших в годы войны. Планируется, что 3 мая ростки высадят молодые семьи, 25 мая высадка деревьев пройдет в рамках последнего школьного звонка.

Представители областных Ресурсного добровольческого центра и добровольческого движения "Волонтеры Победы" примут участие в акции "Мобильная бригада помощи ветеранам" в рамках проекта "Связь поколений". Добровольцы будут сопровождать ветеранов и жителей блокадного Ленинграда на культурно-патриотические мероприятия.

Более 300 активистов военно-исторических клубов и 20 единиц боевой техники примут участие в военно-исторической реконструкции, которая пройдет в июле в Лужском районе Ленинградской области. Проект "Лужский рубеж. Память на все времена" будет посвящен 80-летию событий на Лужском рубеже и героической обороне дальних подступов к Ленинграду в июле - августе 1941 года. Кроме того, в июне и августе будут организованы военно-полевые сборы памяти Героя Советского Союза капитана Михаила Галкина. В обстановке военного лагеря школьники из шести районов области познакомятся с основами военной службы.