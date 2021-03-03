В Ялте вновь ввели график подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Водоканал Южного берега Крыма с 3 марта ввел график подачи воды потребителям в Ялте из-за сокращения запаса в местных источниках. Об этом сообщается на сайте компании в среду.

"Уважаемые жители и гости города Ялта! Сообщаем вам, что в связи с уменьшением дебита воды местных источников с 03.03.2021 года с 9:00 водоснабжение муниципального образования "Городской округ Ялта" переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику подачи воды, а именно: подача воды с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00", - говорится в сообщении.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в некоторых городах Крыма питьевая вода подается по графику. В Ялте полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов. В январе и феврале здесь временно снабжали население круглосуточно, с 1 марта в очередной раз вернулись к круглосуточной подаче воды.