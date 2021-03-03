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Регионы получат 1,6 млрд рублей от Фонда президентских грантов на поддержку НКО

В пресс-службе фонда сообщили, что эти средства распределят между 84 субъектами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд рублей в качестве софинансирования мер поддержки социально ориентированных НКО в субъектах РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба фонда.

"Софинансирование выделяется уполномоченным органам (организациям) в субъектах РФ на условиях оказания ими поддержки некоммерческим организациям исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов, организуемых в соответствии с лучшими практиками и рекомендациями Фонда президентских грантов. На такую поддержку в регионах на 2021 год предусмотрено 2,9 млрд рублей. По решению координационного комитета Фонд президентских грантов добавит к этой сумме софинансирование в размере 1,6 млрд рублей, которое распределено между 84 субъектами РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что соответствующее решение было принято в среду на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"О заинтересованности в сотрудничестве с фондом по вопросам совершенствования механизмов грантовой поддержки некоммерческих организаций заявили все субъекты РФ. 84 из них запросили у фонда софинансирование (все, кроме Москвы)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в течение года по результатам конкурсов для НКО, проводимых самим Фондом президентских грантов, НКО получат более 8 млрд рублей. Итоги первого конкурса были подведены 14 января. Прием заявок на участие во втором конкурсе 2021 года продолжается до 15 марта.

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РоссияКириенко, Сергей Владиленович
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