Губернатор Воронежской области разрешил открыть сельские клубы и провести Масленицу

ВОРОНЕЖ, 3 марта. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев из-за улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки разрешил возобновить работу сельских клубов и провести Масленицу. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Воронежской области.

"Губернатор Александр Гусев согласовал очередные послабления коронавирусных мер: будет разрешена работа сельских клубов. Муниципалитетам разрешено проводить мероприятия на Масленицу с соблюдением всех необходимых мер эпидбезопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ТАСС, учреждения культуры были закрыты в регионе с весны 2020 года, запрещены все массовые мероприятия, в феврале разрешили работу детских театров, а заполняемость залов в цирке, опере и филармонии повысили до 80%.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, такое решение принято из-за того, что в течение семи последних недель в Воронежской области ежедневно выявляют меньше заболевших, чем выписывают после лечения, а за девять недель на 73% снизилось число внебольничных пневмоний. Кроме того, по данным департамента здравоохранения Воронежской области, самое крупное в регионе ковидное отделение на 530 коек в областной клинической больнице №1 прекратило работу. За время пандемии в нем вылечили более 5,2 тыс. человек, но теперь выписали последнего пациента, в помещениях проводят дезинфекцию, чтобы 4 марта возобновить прием плановых пациентов.

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 68 737 случаев коронавируса, из них 62 663 человека выздоровели, 2 345 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности с мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.