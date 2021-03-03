На жителях Тироля изучат эффективность BioNTech-Pfizer против мутации коронавируса из ЮАР

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Округ Швац в Тироле на западе Австрии станет регионом проведения европейского исследования по борьбе с южноафриканским штаммом коронавируса с помощью вакцинации населения препаратом BioNTech-Pfizer. Об этом сообщил в среду глава правительства федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер.

Платтер рассказал, что Тироль в значительной степени затронут пандемией. При этом за последние два месяца там широко распространилась южноафриканская мутация коронавируса. Особенно это касается округа Швац.

"Мы согласовали на уровне ЕС, страны и региона, что округ Швац станет европейским исследовательским регионом под научным наблюдением, чтобы мы могли победить этих южноафриканских мутантов. Это может стать примером для других регионов в Европе", - сказал Платтер на онлайн-пресс-конференции.

Бороться с распространением южноафриканской мутации в округе собираются с помощью вакцинации населения препаратом BioNTech-Pfizer, который демонстрирует высокую эффективность против этой мутации, пояснил Платтер. "Европа для округа Швац поставит дополнительно 100 тыс. доз вакцины BioNTech-Pfizer. Это позволит нам продолжить стратегию вакцинации в регионе, чтобы никто не был упущен, - отметил он. - Мы сможем привить всех жителей округа Швац от 18 лет. Начнется этот процесс с 11 марта. Примерно после трех недель будет сделана вторая прививка".

По его словам, вакцинация населения округа Швац будет проходить под научным наблюдением международных экспертов. По ее итогам общественности должно быть представлено научное исследование на тему эффективности вакцины против южноафриканской мутации.

В начале февраля правительство Австрии предостерегало от поездок в Тироль из-за распространения там южноафриканского штамма коронавируса. Власти рекомендовали всем, кто был в Тироле, сдать тест на коронавирус. Жителям самого региона было рекомендовано сдать тест на вирус перед поездками в другие регионы.