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Пандемия COVID-19

Мединский выразил сожаление, что зарубежные артисты не могут вакцинироваться в России

Помощник президента рассказал, что сам вакцинировался "Спутником V" в выездном пункте в театре "Геликон-опера"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил сожаление, что зарубежные артисты, гастролирующие по России, не могут вакцинироваться на территории страны. Об этом он написал в Instagram.

"Жаль, что в театре пока не делают прививку приезжающим к нам из Европы на гастроли артистам. Отличная была бы реклама. Мягкая сила", - сказал он.

Мединский также рассказал, что сам вакцинировался "Спутником V" в выездном пункте в театре "Геликон-опера", отметив, что это "самый красивый пункт вакцинации в Москве". "Молниеносно, вежливо, культурно", - описал он. Помощник президента добавил, что после процедуры испытал только чувство глубокого удовлетворения и гордости за отечественную медицину.

В конце января выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работу в ГУМ, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" в Центральном округе Москвы и в торговых центрах "Афимолл Сити", "Океания" и "Город". В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияПандемия COVID-19
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