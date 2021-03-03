{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Bild: в Германии разрешат делать прививки от коронавируса в частных медцентрах и клиниках

По данным издания, вакцинация в любом случае будет проводиться в соответствии с установленной правительством очередностью

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Вакцинация в Германии с конца марта будет осуществляться не только в специальных прививочных центрах, но и в частных медицинских практиках и клиниках. Об этом договорились власти ФРГ на встрече в среду, сообщила газета Bild.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Вакцинация в любом случае будет проводиться в соответствии с установленной правительством очередностью.

Прививка от коронавируса сделана примерно 5% жителей Германии спустя более двух месяцев после начала вакцинации. Критики считают такие темпы слишком низкими. Передача полномочий по вакцинации рядовым врачам должна ускорить иммунизацию.

Большинство вакцинированных - это постояльцы и сотрудники домов престарелых и инвалидов, медперсонал. Население Германии составляет примерно 83 млн человек. Вакцинация началась в ФРГ в конце декабря. Используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna и AstraZeneca.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
Прокуратура признала ложными данные об отсутствии судимости у рязанского вице-губернатора
Из-за этого в отношении губернатора Николая Любимова ведомство внесло представление
Читать полностью