Bild: в Германии разрешат делать прививки от коронавируса в частных медцентрах и клиниках

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Вакцинация в Германии с конца марта будет осуществляться не только в специальных прививочных центрах, но и в частных медицинских практиках и клиниках. Об этом договорились власти ФРГ на встрече в среду, сообщила газета Bild .

Вакцинация в любом случае будет проводиться в соответствии с установленной правительством очередностью.

Прививка от коронавируса сделана примерно 5% жителей Германии спустя более двух месяцев после начала вакцинации. Критики считают такие темпы слишком низкими. Передача полномочий по вакцинации рядовым врачам должна ускорить иммунизацию.

Большинство вакцинированных - это постояльцы и сотрудники домов престарелых и инвалидов, медперсонал. Население Германии составляет примерно 83 млн человек. Вакцинация началась в ФРГ в конце декабря. Используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna и AstraZeneca.