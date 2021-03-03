Более 18 млн человек приняли участие в уроке мужества в честь подвига псковской 6-й роты

ПСКОВ, 3 марта. /ТАСС/. Всероссийский урок мужества "Стоявшие насмерть", посвященный памяти псковских героев-десантников 6-й роты, погибших при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году, прошел в среду во всех регионах России. Участие в нем приняли более 18 млн человек, в том числе проживающие за пределами страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Более 18 млн пользователей интернета из 24 стран стали участниками всероссийского онлайн-урока мужества "Стоявшие насмерть", посвященного подвигу воинов 6-й роты 104-го полка 76-й воздушно-десантной дивизии, которые в марте 2000 года не отступили перед многократно превосходящими бандформированиями и ушли в бессмертие", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, всероссийский урок прошел 3 марта по инициативе Ассоциации организаций и ветеранов "Группы "Вымпел" при поддержке командования Воздушно-десантных войск РФ. С приветственным словом к участникам обратится командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"В прямой онлайн-эфир в Пскове вышли представители командования и военнослужащие псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, члены семей погибших военнослужащих, представители ветеранских и общественных организаций, воспитанники патриотических и кадетских клубов. Автор книги "Рота, ушедшая в века" Михаил Рыбчинский объявил победителей онлайн-викторины. Победители получили грамоты и книги с автографом автора. Всего в викторине приняли участие более 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, участие в уроке мужества приняли школьники, кадеты, курсанты, студенты из всех регионов России, а также из школ, созданных при посольствах РФ за рубежом. "Ветераны и общественные деятели познакомились с уникальными фото- и видеоматериалами из архивов Минобороны России, историческими документами и личными архивами родственников погибших героев-десантников. Для Воздушно-десантных войск это был первый опыт проведения подобных онлайн-мероприятий с широким охватом аудитории в нашей стране и за ее пределами", - отмечается в сообщении.

Одной из площадок включения в трансляцию урока стал Военно-исторический музей в Тульском кремле, где были организованы выставки вооружения и снаряжения десантников 106-й дивизии ВДВ, Росгвардии, поискового объединения "Красное знамя". "Мы гордимся ратными победами своей страны и должны бережно хранить нашу историю, чтить память о подвигах, которые совершались во все времена, и брать пример с настоящих героев", - сказал в видеообращении губернатор Тульской области Герой России Алексей Дюмин.

О подвиге 6-й роты

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

В 2020 году по указу президента Владимира Путина в Псковской области прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига псковских десантников. Участие в мероприятиях принял глава государства.

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