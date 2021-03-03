Минобр Мордовии не подтвердил факт массового отсутствия детей в школе из-за отравления

ТАСС, 3 марта. Министерство образования Мордовии не подтвердило факт массового отсутствия детей в школе якобы из-за отравления в школьной столовой, сообщила ТАСС в среду и. о. министра образования региона Елена Солдатова.

Следственные органы Мордовии накануне начали проверку распространенной в СМИ информации об отравлении школьников в Рузаевке. По данным СМИ, в школе у нескольких учащихся появились признаки кишечной инфекции, в результате 1 марта на занятия якобы не пришли 50 учеников, один был госпитализирован.

"На сегодняшний день в "Центре образования - СОШ №12" на уроках отсутствовал 31 ученик по причине заболеваемости сезонными вирусными инфекциями - ОРВИ. Подтвержденных лабораторных диагнозов по ротавирусной инфекции нет. Массового отсутствия детей по болезни в одном классе нет, как нет и оснований верить распространяемым слухам", - сказала Солдатова.

Она уточнила, что в пищеблоке и столовой школы сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах взяты лабораторно-химические пробы. Результаты будут известны в ближайшее время. По словам Солдатовой, в настоящее время в школе работает межведомственная комиссия министерства образования республики, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по республике, администрации Рузаевского района и Рузаевской ЦРБ.