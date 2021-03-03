Мишустин 4-5 марта посетит Кызыл и Новосибирск и побывает в центре "Вектор"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4-5 марта посетит Кызыл и Новосибирск. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства РФ.

В сообщении отмечается, что в графике визита председателя правительства на 4 марта - посещение строящейся общеобразовательной школы и терапевтического корпуса республиканской больницы в Кызыле. Мишустин также встретится с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом. В этой поездке примут участие министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

4 марта в Новосибирске премьер осмотрит Новосибирский логистический почтовый центр. "5 марта в графике Мишустина запланировано посещение Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", Института ядерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирского национального исследовательского государственного университета, - отметили в кабмине. - Председатель правительства встретится также с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым". В этой поездке примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Во вторник и среду Мишустин уже побывал в двух других сибирских регионах - в Республике Алтай и Алтайском крае.