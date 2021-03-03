Facebook 4 марта разблокирует политическую рекламу в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Facebook снимет ограничения на размещение рекламы, связанной с вопросами общественной значимости, выборами и политикой, в США, с четверга, 4 марта. Об этом компания сообщила в среду на своем сайте.

"Мы возобновляем размещение рекламы, связанной с вопросами общественной значимости, выборами или политикой, в США с четверга, 4 марта", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшие месяцы соцсеть будет "более пристально следить за тем, как работают эти рекламные объявления <...>, чтобы понять нужно ли будет вводить какие-либо изменения".

В феврале газета Politico сообщила, что Facebook начала блокировать рекламные сообщения о пользе вакцинации из-за фильтров, ограничивающих размещение рекламы политического характера. В компании признали эту проблему и заявили, что уже восстановили доступ к некоторым из них.

Facebook с 27 октября прошлого года ввела запрет на размещение в своей одноименной соцсети рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения избирателей перед всеобщими выборами в США, которые состоялись 3 ноября.