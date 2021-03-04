Музей Победы отметит 35-летие концертом и выставкой

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве отметит в четверг свое 35-летие. Праздничная программа включает концерт, выставку и костюмированную съемку, сообщает пресс-служба музея.

"Мы приглашаем москвичей и гостей столицы разделить с нами радость нашего праздника - дня рождения музея. За прошедшие годы музей сильно изменился - здесь созданы новые уникальные экспозиции, которые дают возможность "погрузиться" в историю Великой Отечественной, прочувствовать величие подвига народа, защитившего мир от нацизма", - говорит директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, чьи слова приводят в пресс-службе.

Он отметил, что сейчас в Музее Победы используется весь комплекс новых технологий и инновационных решений, чтобы пробудить интерес у посетителей, и особенно у молодежи, к страницам истории, чтобы сохранить память о героическом прошлом страны.

Праздничная программа начнется в 16:00 мск. Солисты Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ исполнят песни "Смуглянка", "Катюша", "Эх, дороги" и другие. Также пройдет презентация песни "Музей Победы". В концерте примут участие студенты ГИТИСа, факультета Музыкального театра, Мастерской народного артиста России Герарда Васильева.

В рамках акции "Ромашка Победы. Семейная история войны" в интерьере исторической панорамы "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" будущие актеры прочтут фронтовые письма и стихотворения о войне. Для посетителей будет открыта выставка рисунков участников всероссийского конкурса "Мой любимый Музей Победы".

Еще одним событием станет костюмированная съемка. Гости музея в фотозоне "Военный фотоальбом" смогут примерить форму бойца Красной Армии и сделать снимки с оружием времен Великой Отечественной.