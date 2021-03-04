В Селенгинском районе Бурятии усилили ограничения из-за роста числа зараженных COVID-19

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Бурятии с 4 марта ужесточили меры безопасности в Селенгинском районе из-за роста числа местных жителей, инфицированных COVID-19. Об этом сообщили в четверг в региональном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

"В Селенгинском районе в настоящее время зарегистрировано 208 заболевших, из них 34 - за последние сутки [треть от общего числа выявленных за сутки инфицированных в республике]. В районе введены дополнительные ограничительные мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки", - сообщили в оперштабе.

В настоящий момент показатели заболеваемости в Селенгинском районе, где живут около 40 тыс. человек, значительно превышают среднереспубликанский показатель. С 4 марта в течение 14 дней там приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Также приостановлена работа предприятий общепита, кинозалов, учреждений культуры и дополнительного образования.

"Во всех организациях и предприятиях района усилены противоэпидемические мероприятия. Также глава Бурятии Алексей Цыденов поручил муниципалитету и министерству экономики Республики Бурятия разработать меры поддержки предпринимателей района в период карантина", - отметили в оперштабе. По данным Минздрава Бурятии, в районе имеется достаточный запас лекарственных средств.

Всего в республике зарегистрировано 34 133 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-2019, из них 96 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 752 пациента, занятость коечного фонда составляет 70,9%, амбулаторное лечение проходят 756 пациентов с COVID-19. От коронавируса с тяжелыми сопутствующими патологиями в регионе умер 721 человек.

В целом в Бурятии до 31 марта продлен масочный режим, режим самоизоляции для граждан от 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, сохраняются требования о социальном дистанцировании в общественных местах. По-прежнему не разрешается проводить массовые мероприятия. Не работают детские развлекательные игровые зоны, зоны отдыха, аттракционы внутри торговых центров и комплексов.