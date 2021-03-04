Мишустин обещал помочь с финансированием строительства школы и детсадов в Кызыле

КЫЗЫЛ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал оказать финансовую помощь в строительстве новой школы и двух детских садов в Кызыле. В четверг глава правительства посетил строящуюся общеобразовательную школу в рамках рабочей поездки в Республику Тыва. Ему показали будущий спортивный зал и столовую.

Школа должна была быть введена в эксплуатацию в 2020 году, но этот срок перенесли на 31 декабря 2021 года в связи с дефицитом средств. Руководство республики обратилась к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительных 210,7 млн рублей на завершение работ на объекте. Ввод школы в эксплуатацию должен обеспечить частичное решение проблемы третьей смены обучения в Кызыле, также это позволит разгрузить переполненные классы в школах. Дети сейчас вынуждены ездить в учебные учреждения в другой части города.

Министр образования и науки Тувы Солангы Тамчай попросила премьера оказать финансовую поддержку для завершения строительства школы, а также еще двух детских садов, ввод в эксплуатацию которых по аналогичной причине был перенесен на 31 декабря 2021 года.

"Конечно, поможем. Обязательно сделаем это, - заверил Мишустин во время посещения школы. - Без сомнения, и школе 210 млн [рублей] выделим, и садикам 86 млн 948 тысяч рублей". "Главное, чтобы губернатор (глава региона Шолбан Кара-оол - прим. ТАСС) дал нам обещание, что к сентябрю и садики, и школа заработают", - подчеркнул премьер. Он обратил внимание министров и руководителя республики, что при планировании строительства социальных учреждений финансирование на эти цели должно быть четко учтено и распределено. "Средства мы найдем", - пообещал Мишустин.

Возведение новой школы на 825 учебных мест началось в Кызыле в 2019 году. В настоящий момент строительная готовность составляет 90%, общая готовность - 80%.