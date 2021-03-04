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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки выявили 2 150 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 6 февраля

За сутки умер из-за коронавируса 51 пациент, всего в столице было зарегистрировано 15 243 летальных исхода

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось на 2 150 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 985 284 инфицированных, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 1 284 заразившихся.

За сутки умер из-за коронавируса 51 человек, всего в столице было зарегистрировано 15 243 летальных исхода.

По выздоровлению был выписан 2 421 пациент, за все время вылечился уже 905 521 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 520 человек.

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