Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,98

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России и Москве в четверг немного увеличился и составил 0,98 и 1,08 соответственно, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель превышает единицу в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург (1,02) и Подмосковье (1,21).

В остальных регионах показатель остается ниже единицы. В Нижегородской области он составил 0,99, в Воронежской и Ростовской областях - 0,97, в Красноярском крае - 0,96, в Иркутской области - 0,92, в Архангельской и Свердловской - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.