Мишустин осмотрел комплекс "Центр Азии" в Туве

КЫЗЫЛ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел одну из достопримечательностей Кызыла - скульптурный комплекс "Центр Азии". Скульптурная композиция выполнена в стиле бронзового века и символизирует географический центр Азиатского континента.

Первое упоминание о центре Азии можно найти у инженера путей сообщения, начальника партии по исследованию Верхнего Енисея В. М. Родевича в 1910 году в книге "Очерк Урянхайского края (Монгольского бассейна реки Енисей)". Позже знак центра Азии в виде небольшой усеченной пирамиды установили на берегу Улуг-Хема. В 1964 году, когда отмечалась 20-летняя годовщина добровольного вхождения Тувы в состав СССР, на берегу Енисея установили бетонный обелиск в виде земного шара на двухметровом квадратном постаменте с устремленным ввысь трехгранным шпилем.

В честь 100-летия единения Тувы с Россией провели реконструкцию набережной, а вместе с ней и обелиска. Его автором стал скульптор Даши Намдаков. В оформлении обелиска художник использовал мотивы искусства древних культур. Главным в композиции является свиток, где на трех языках написаны слова "Центр Азии". Свиток держат крылатые драконы в средневековом европейском стиле, у основания земного шара расположились мифические барсы, у каждого во рту стихия: земля, огонь, вода. Они держат земной шар с рельефом континентов, увенчанный шпилем с фигурой огненного оленя с ветвистыми рогами.

Статуи из 12 животных, украшающие фонтанную чашу, символизируют традиционную китайскую астрологию, где двенадцатилетний цикл смены годов представляются в виде животных. По задумке скульптора земной шар в основании обелиска, окруженный 12 животными, олицетворяет космос - Вселенную.