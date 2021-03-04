Кабмин выделит республиканской больнице в Туве средства на оборудование и погашение долгов

КЫЗЫЛ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал выделить Республиканской больнице № 1 (КДЦ) в Кызыле средства на оборудование и погашение задолженностей по контрактам.

В ходе рабочего визита в Туву в четверг премьер проверил, как оказывается многопрофильная медицинская помощь в больнице и посетил терапевтический корпус медицинского учреждения, который в мае 2020 года был перепрофилирован во временный инфекционный госпиталь с современным медицинским оборудованием, что позволило без ущерба основного коечного фонда организовать оказание медицинской помощи больным с коронавирусом. Мишустин осмотрел отделение терапии, палату кардиологического отделения и кабинет компьютерной томографии.

Премьеру рассказали об этапах строительства больницы, которое началось в 1990 году, затем было приостановлено и возобновилось лишь в 2015 году. В 2019 году новое здание было введено в эксплуатацию. С 1 февраля 2021 года после проведения работ по дезинфекции здания в новом КДЦ функционируют клинические отделения на 166 коек, в том числе неврологическое, кардиологическое, отделение клинической иммунологии, пульмонологическое, гастроэнтерологическое, токсикологическое. В связи с тем, что в больнице лечатся пациенты с тяжелыми болезнями системы кровообращения, в нем создано отделение реанимации и интенсивной терапии на шесть коек, оснащенное современным оборудованием.

Сейчас одной из главных проблем больницы остается задолженность по контрактам. Как сообщил главный врач учреждения Вячеслав Ховалыг, в 2019 году для функционирования нового корпуса были заключены госконтракты на закупку свыше 500 единиц медицинского оборудования. В последующие два года было оплачено 19 контрактов на общую сумму 129,8 млн рублей. Но из-за позднего заключения соглашений остатки перешли на 2020 год по 13 контрактам на сумму 154 млн рублей. "Оборудование все поставлено, функционирует. Мы оборудованием пользуемся с 2020 года, но убедительно просим поддержки в решении вопроса о выделении дополнительных финансовых средств Республике Тыва на погашение задолженности", - обратился он к премьер-министру.

Выслушав просьбу, премьер уточнил, когда был заключен контракт. "Готовясь сюда приехать, мы посмотрели все соответствующие материалы. В 2019 году [был заключен контракт] на 551 элемент медицинского оборудования на общую сумму 284 млн и соответствующем образом 154 млн два года не могли потратить. Но средства-то были выделены", - заметил глава правительства. Он подчеркнул, что зачастую люди думают, что федеральное правительство не выделяет денег, хотя на самом деле это не так. "Я не хотел бы критиковать никого здесь, но соответствующие процедуры если не работают, вот вы и сдаете их (эти средства) в казну. Конечно, мы выделим. Я не для того это говорю, чтобы отказать", - добавил Мишустин. Он взял слово с главврача больницы и с главы региона, что в текущем году соответствующие целевые средства будут потрачены, иначе они будут выделены другим больницам.

Средства на оборудование для реабилитации пациентов

Руководитель сосудистого центра Херелмаа Монгуш рассказала премьеру, что в терапевтическом отделении, рассчитанном на 30 коек, будут лечиться больные с инсультом, инфарктом, черепно-мозговыми травмами и постковидные больные. "Уже вовсю идут подготовительные работы, подготовлены помещения, обучен средний и младший медперсонал, врачи-реабилитологи", - пояснила она. По словам Монгуш, проблема заключается в оснащении оборудованием. "Оборудования нет. Речь идет о 167 требуемых единицах оборудования, это 56 наименований на общую сумму 73 млн рублей", - уточнила она. "Без медицинского реабилитационного оборудования речи об эффективной и полной реабилитации не может быть", - подчеркнула Монгуш.

Мишустин поинтересовался у главы Минздрава Михаила Мурашко, выделялись ли на эти цели средства в прежние годы. "Это новый запрос, мы готовы его поддержать", - сказал Мурашко. Со своей стороны Мишустин также выразил готовность оказать содействие. "Конечно поддержим, тем более что вы с такой любовью все это сделали, и видно, что у людей глаза горят", - сказал премьер. Он подчеркнул, что руководство больницы достаточно неплохо поработало для того, чтобы были преодолены последствия пандемии. "То, что людям нужна реабилитация, это обязательно, поэтому найдем мы эти средства, - заверил Мишустин. - Считайте, что обещание дано".

В настоящее время в новом терапевтическом корпусе начинают работу вспомогательные отделения: рентгенологическое, в том числе МРТ, эндоскопическое, физиотерапевтическое, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория. Организованы кабинеты приемов кардиолога, аритмолога, невролога, эндокринолога, ревматолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, сосудистого хирурга, уролога, проктолога, ортопеда.