Супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип, госпитализированный 16 февраля по совету врачей, перенес в среду кардиологическую процедуру и в ближайшие дни будет восстанавливать силы, оставаясь в больнице. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг утром пресс-службой Букингемского дворца.

"Вчера герцог Эдинбургский перенес оказавшуюся успешной процедуру в связи с существующим у него заболеванием сердца в больнице святого Варфоломея. Его Королевское Высочество будет оставаться в больнице еще несколько дней для лечения, отдыха и восстановления сил", - заявили во дворце. Ранее там также информировали, что Филип получает лечение от обнаруженной у него инфекции.

Тип процедуры, которая понадобилась принцу Филипу, не уточняется. Букингемский дворец как правило не раскрывает информацию о состоянии здоровья членов королевской семьи, ограничиваясь лишь краткими сообщениями в случаях, если им требуется посетить больницу. Под кардиологической процедурой может подразумеваться как хирургическое вмешательство, так и диагностическое исследование инвазивного или неинвазивного характера. Многие из них предполагают введение тонкого катетера в сосуды сердца.

Больница святого Варфоломея, расположенная в центральной части Лондона, специализируется на диагностике и лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Туда Его Высочество был переведен 1 марта из больницы имени [короля] Эдуарда VII. Причиной для первоначальной госпитализации стало недомогание, из-за которого врачи настояли на помещении Филипа в больницу в качестве меры предосторожности. Члены королевской семьи, навещавшие герцога Эдинбургского, сообщали о том, что он хорошо себя чувствует, а его состояние становится лучше.

Ранее источники агентства Reuters проинформировали, что госпитализация супруга 94-летней Елизаветы II не связана с коронавирусом. О том, что Ее Величество с мужем привилась от коронавируса, Букингемский дворец сообщил 9 января. Уколы были сделаны королевским врачом в Виндзорском замке, где Елизавета II пребывает с начала ноября после введения в стране строгих коронавирусных ограничений.