Власти Вологодской области прогнозируют самый сложный за последние пять лет паводок

ВОЛОГДА, 4 марта. /ТАСС/. Предстоящий весенний паводок в Вологодской области может оказаться самым сложным за последние пять лет. В регионе начали все виды работ для ликвидации ледяных заторов на реках, приступили к организации пунктов временного размещения людей, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Весенний паводок в Вологодской области в этом году может стать самым сложным за последние пять лет. С сегодняшнего дня на реках Вологодчины начнем проводить необходимые мероприятия. Это все виды работ по предупреждению и ликвидации заторов, чернение льда, ледорезные и взрывные работы там, где это необходимо. Сегодня оформим заявку в Минобороны РФ для возможного бомбометания в тех местах Малой Северной Двины, где прогнозируются самые сложные заторы", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что в области приступили к организации пунктов временного размещения граждан в возможных зонах подтопления. Сформирована группировка сил и средств МЧС, запас топлива, продуктов питания и медикаментов, необходимых строительных материалов. Выделен необходимый объем средств в резервные фонды на региональном и муниципальном уровнях. Работает ситуационный центр, в режиме реального времени будут фиксироваться уровни воды в реках.

"Будем немедленно реагировать и, если потребуется, эвакуировать население, домашний скот и материальные ценности. Все системы экстренного оповещения протестированы и готовы к работе. Привлечем всех неравнодушных граждан. Считаю, что волонтерские штабы, которые развернуты по всей территории Вологодской области при поддержке партии "Единая Россия", доказали свою эффективность. Они продолжат свою работу. Сделаем все возможное, чтобы избежать серьезных последствий паводка", - написал Кувшинников.

В прошлом году от весеннего паводка пострадали восемь районов области, самая сложная ситуация сложилась в Усть-Кубинском районе, где подтопило около 60 домов, люди отказывались покидать жилища. Такое половодье старожилы наблюдали в 1990 году. Тогда власти региона заявили, что намерены добиться проведения работ по углублению рек, чтобы защитить населенные пункты от подтоплений. В Великоустюгском районе в результате масштабных дноуглубительных и берегоукрепительных работ за последние несколько лет удалось решить проблему подтоплений. Сильное наводнение наблюдалось в Великом Устюге в 2016 году, когда уровень воды в реках достиг 9,66 м при критической отметке в 7,2 м. В зону подтопления попали более 11 тыс. жителей, им было выплачено впоследствии более 800 млн рублей компенсаций.