Меньше углекислого газа, больше пластика: как пандемия повлияла на экологию

Воздух чище?
Резкий спад пассажирских авиаперевозок и ограничения на перемещение людей между странами и внутри них не могли не повлиять на объем выбросов в атмосферу.
Выбросы углекислого газа в 2020 году, согласно отчету Международного энергетического агентства, сократились на 5,8%, что стало рекордом со времен Второй мировой войны. В абсолютном выражении они снизились на беспрецедентные 2 млрд тонн - это примерно соответствует совокупному объему выбросов всего Евросоюза. Однако уже в декабре они вновь превысили показатели предыдущего года.
Как пояснил ТАСС директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, авиаперевозки вносят сравнительно небольшой вклад в атмосферные выбросы, а на темпы роста концентрации двуокиси углерода год пандемии окажет очень малое влияние.
"Если в 2019 году рост концентрации был 2,6 части на миллион (ppm — международная мера измерения концентрации двуокиси углерода в атмосфере — прим. ТАСС), то в 2020 году он, вероятно, уменьшится до 2,4–2,5. Это гораздо меньше, чем межгодовые вариации <...> вызванные взаимодействием океанов с атмосферой", — сказал эксперт.
При этом выбросы других парниковых газов, оказались не подвержены влиянию пандемии. Мясомолочная промышленность и рисоводство, которые дают заметную часть выбросов метана, в 2020 году не снижали объемов производства, а операции с углем, нефтью и природным газом сократились ненамного. Выбросы закиси азота, которые связаны с использованием азотных удобрений, также не уменьшились.
В масштабе отдельных городов эффект локдауна оказался заметнее. "В целом по Москве концентрации оксида углерода [по сравнению с первым полугодием 2019 года] оказались ниже на 11%, диоксида и оксида азота — на 22% и диоксида серы — на 36%, взвешенных частиц PM10 — на 13%. Снижение уровня загрязнения воздуха произошло на фоне более частой повторяемости неблагоприятных для рассеивания метеоусловий", — отмечается в статистике Мосэкомониторинга за первую половину 2020 года.
Именно на первое полугодие пришлись наиболее жесткие ограничительные меры, включая режим самоизоляции. Он начал действовать 30 марта, а уже утром 2 апреля дороги в столице стали свободнее на 86%.
Новый мусор
Обратной стороной ограничительных мер и снижения активности людей стало изменение содержания мусорных баков, в первую очередь за счет пластиковой упаковки. "Самый значительный рост количества пластиковых отходов произошел, конечно, в городах-миллионниках, поскольку в период пандемии стали активно развиваться сервисы доставки еды и эта услуга на рынке оказалась супервостребованной. По нашим данным, общий объем упаковки, используемой для онлайн-торговли, вырос с апреля на 17–25%", — рассказал исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.
По данным компании "Эколайн", которая занимается вывозом и переработкой отходов в нескольких административных округах Москвы, доля упаковки среди отходов из жилых домов достигла 90%. Ровно половина приходится на пластиковые фракции, причем только половину этого пластика можно переработать.
Самая объемная и проблемная фракция — одноразовые пакеты-"майки". Только в Москве выбрасывают больше миллиарда таких пакетов в год, при этом на переработку идут только плотные, сделанные из пластика с маркировкой "4" (ПВД). В "Эколайне" считают, что помочь решить проблему могут переход на единый материал для пакетов, отказ от их бесплатной выдачи и лишней упаковки.
В 2020 году в отходах резко возросла доля одноразовых масок, перчаток, флаконов из-под дезинфицирующих средств. "Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания", — констатировали эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). При этом индивидуальные средства защиты могут быть источником заражения, и их, как правило, не перерабатывают, а отправляют на мусорные полигоны или сжигают, отмечали в Greenpeace.
Долгосрочные последствия
В итоге долгосрочные последствия пандемии будут, скорее, негативными, опасаются специалисты. В Европейском агентстве по окружающей среде признают, что в краткосрочной перспективе она привела к улучшению качества воздуха и снижению уровня шума, но в итоге рост потребления пластика окажет большее негативное влияние на окружающую среду.
К тому же сокращение выбросов в атмосферу оказалось недостаточным, чтобы переломить существующие негативные тенденции. По оценке Программы ООН по окружающей среде, снижение выбросов углекислого газа из-за пандемии приведет к тому, что повышение температуры на планете к 2050 году окажется меньше лишь на 0,01 градуса. Эксперты полагают, что в целом в этом столетии она возрастет более чем на 3 градуса.
Как отметил в беседе с ТАСС Алексей Кокорин из WWF России, возлагать надежды на то, что снижение выбросов как-то повлияет на климат, не стоит. "Ожидать какого-то климатического эффекта тут не приходится, он слабее, чем океанский эффект", — сказал специалист.
"Многие рассчитывали, что будет очень серьезное падение авиаперелетов и промышленных выбросов, что повлечет за собой улучшение состояния окружающей среды. К сожалению, в полной мере это не реализовалось. Даже авиаперелеты хоть и упали, но не во много раз", — согласился директор по программам "Гринпис России" Иван Блоков. По его оценке, "некоторое снижение" негативного воздействия на природу в 2020 году имело место, но есть и признаки системных проблем, которые могут привести к резкому росту негативных эффектов при росте экономики.
Игорь Ермаченков