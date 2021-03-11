Меньше углекислого газа, больше пластика: как пандемия повлияла на экологию

Влияние пандемии на экологическую ситуацию в мире оказалось неоднозначным. Ограничительные меры способствовали сокращению вредных выбросов и повышению качества воздуха, но вместе с тем возникли новые угрозы для окружающей среды

Воздух чище? Резкий спад пассажирских авиаперевозок и ограничения на перемещение людей между странами и внутри них не могли не повлиять на объем выбросов в атмосферу. Выбросы углекислого газа в 2020 году, согласно отчету Международного энергетического агентства, сократились на 5,8%, что стало рекордом со времен Второй мировой войны. В абсолютном выражении они снизились на беспрецедентные 2 млрд тонн - это примерно соответствует совокупному объему выбросов всего Евросоюза. Однако уже в декабре они вновь превысили показатели предыдущего года. Как пояснил ТАСС директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, авиаперевозки вносят сравнительно небольшой вклад в атмосферные выбросы, а на темпы роста концентрации двуокиси углерода год пандемии окажет очень малое влияние. "Если в 2019 году рост концентрации был 2,6 части на миллион (ppm — международная мера измерения концентрации двуокиси углерода в атмосфере — прим. ТАСС), то в 2020 году он, вероятно, уменьшится до 2,4–2,5. Это гораздо меньше, чем межгодовые вариации <...> вызванные взаимодействием океанов с атмосферой", — сказал эксперт.

Во Всемирной метеорологической организации прогнозировали, что выбросы углекислого газа в атмосферу по итогам 2020 года снизятся на 4,2–7,5%, однако к падению его концентрации в воздухе это не приведет. Специалисты отметили, что закрытие многих производств из-за пандемии "не обуздало рекордных уровней парниковых газов"

При этом выбросы других парниковых газов, оказались не подвержены влиянию пандемии. Мясомолочная промышленность и рисоводство, которые дают заметную часть выбросов метана, в 2020 году не снижали объемов производства, а операции с углем, нефтью и природным газом сократились ненамного. Выбросы закиси азота, которые связаны с использованием азотных удобрений, также не уменьшились. В масштабе отдельных городов эффект локдауна оказался заметнее. "В целом по Москве концентрации оксида углерода [по сравнению с первым полугодием 2019 года] оказались ниже на 11%, диоксида и оксида азота — на 22% и диоксида серы — на 36%, взвешенных частиц PM10 — на 13%. Снижение уровня загрязнения воздуха произошло на фоне более частой повторяемости неблагоприятных для рассеивания метеоусловий", — отмечается в статистике Мосэкомониторинга за первую половину 2020 года. Именно на первое полугодие пришлись наиболее жесткие ограничительные меры, включая режим самоизоляции. Он начал действовать 30 марта, а уже утром 2 апреля дороги в столице стали свободнее на 86%. Новый мусор Обратной стороной ограничительных мер и снижения активности людей стало изменение содержания мусорных баков, в первую очередь за счет пластиковой упаковки. "Самый значительный рост количества пластиковых отходов произошел, конечно, в городах-миллионниках, поскольку в период пандемии стали активно развиваться сервисы доставки еды и эта услуга на рынке оказалась супервостребованной. По нашим данным, общий объем упаковки, используемой для онлайн-торговли, вырос с апреля на 17–25%", — рассказал исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. По данным компании "Эколайн", которая занимается вывозом и переработкой отходов в нескольких административных округах Москвы, доля упаковки среди отходов из жилых домов достигла 90%. Ровно половина приходится на пластиковые фракции, причем только половину этого пластика можно переработать.

Описание В 2020 году во всем мире возросло количество выбрасываемой упаковки © EPA-EFE/Fernando Bizerra

Самая объемная и проблемная фракция — одноразовые пакеты-"майки". Только в Москве выбрасывают больше миллиарда таких пакетов в год, при этом на переработку идут только плотные, сделанные из пластика с маркировкой "4" (ПВД). В "Эколайне" считают, что помочь решить проблему могут переход на единый материал для пакетов, отказ от их бесплатной выдачи и лишней упаковки.

Рост потребления пластиковой упаковки в 2020 году накладывается на уже существующий негативный тренд — по оценке Международного союза охраны природы, в океаны ежегодно и так попадает более 12 млн тонн пластика (примерно 3% массы производимых из него товаров). Пластиковые отходы встраиваются в пищевые цепочки: как выяснили британские экологи, в мясе рыбы их концентрация составляет 3 частицы на грамм, в ракообразных — 8, а в морских моллюсках — до 9–10. Таким образом пластик возвращается к человеку — по данным канадских исследователей, типичный житель Земли ежегодно проглатывает с едой 40–60 тыс. микрочастиц пластика

В 2020 году в отходах резко возросла доля одноразовых масок, перчаток, флаконов из-под дезинфицирующих средств. "Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания", — констатировали эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). При этом индивидуальные средства защиты могут быть источником заражения, и их, как правило, не перерабатывают, а отправляют на мусорные полигоны или сжигают, отмечали в Greenpeace. Долгосрочные последствия В итоге долгосрочные последствия пандемии будут, скорее, негативными, опасаются специалисты. В Европейском агентстве по окружающей среде признают, что в краткосрочной перспективе она привела к улучшению качества воздуха и снижению уровня шума, но в итоге рост потребления пластика окажет большее негативное влияние на окружающую среду.

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