Хайнань начал создание генного банка для сохранения биоразнообразия Южно-Китайского моря

ХАЙКОУ /Китай/, 4 марта. /ТАСС/. Китайская провинция Хайнань приступила к созданию хранилища зародышевой плазмы для сохранения биологического разнообразия Южно-Китайского моря. Как сообщила местная газета " Хайнань жибао ", генный банк флоры и фауны окончательно сформируют к 2023 году.

Общий объем инвестиций в данный проект составляет 22 млн юаней (порядка $3,4 млн). Специалисты уже отправились в научные экспедиции для сбора биологических образцов в прибрежных водах Хайнаня и вечнозеленых мангровых лесах, растущих в приливно-отливной полосе острова. В дальнейшем будет снаряжена экспедиция и для глубоководных исследований.

Реализация этого проекта, пишет издание, усилит защиту биологических ресурсов зародышевой плазмы в Южно-Китайском море, поможет ускорить прикладные исследования в сельском хозяйстве и рыболовстве, а также будет способствовать устойчивому и здоровому развитию индустрии водного промысла.

Генный банк представляет собой хранилище генетических материалов (тканей, семян, пыльцы и т. д.) и соответствующих данных об организмах. Как правило, образцы хранятся в подобных банках при крайне низких температурах.

Хайнань уделяет особое внимание изучению местной флоры и фауны, а также защите экосистемы острова. На острове регулярно снаряжают научные глубоководные экспедиции для сбора данных об океанической среде и биоразнообразии акватории Южно-Китайского моря. В настоящее время провинция создает в городе Санья крупную современную лабораторию для глубоководных океанических исследований, которая будет содействовать интенсивному освоению хозяйственного потенциала Южно-Китайского моря.