Суд признал законным штраф Юлии Навальной за нарушение правил митинга

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным наложение штрафа в размере 20 тыс. рублей на супругу Алексея Навального Юлию за нарушение правил участия в митинге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд отклонил жалобу защиты, оставив в силе решение суда первой инстанции, признавшего Юлию Навальную виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры") КоАП РФ и назначившего ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Полицейские задержали Навальную во время несогласованного шествия к СИЗО "Матросская Тишина", где содержался ее супруг. Она была доставлена в отдел полиции "Щербинский" УВД по ТиНАО столичного ГУ МВД и отпущена под обязательство о явке. Навальная была задержана также на несогласованной акции 23 января, тогда ее доставили в полицию и отпустили без составления протокола.