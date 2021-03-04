Бельгия начала упрощать правила вакцинации, чтобы ускорить ее темпы

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Бельгии приступило к пересмотру национальных правил вакцинации, чтобы ускорить ее темпы. Первым шагом стало разрешение использовать вакцину AstraZeneca для прививок лицам старше 55 лет, сообщила в пятницу бельгийская газета Le Soir .

"Правительство страны приняло решение о разрешении использования вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет. Это решение обосновано результатами изучения вакцинации лиц старшего возраста в Шотландии и Великобритании, подтвердивших эффективность вакцины", - отмечает газета.

Верхняя возрастная граница для использования этой вакцины в Бельгии более не определена, таким образом, препарат AstraZeneca можно использовать для всех возрастов.

Soir отмечает, что следующим шагом в изменениях правил вакцинации должно стать решение правительства страны об увеличении интервала между применением первой и второй доз вакцины Pfizer с 21 до 35 дней, что позволит "более гибко использовать имеющиеся запасы вакцины и снизить число доз на хранении для повторной вакцинации лиц, привитых первой дозой". Удлинение промежутка между введением первой и второй доз вакцины с трех до пяти недель позволит местным медикам меньше зависеть от стабильности поставок вакцин и резервировать меньше доз для повторных инъекций на случай перебоев с получением новых партий.

По данным Soir, правительство Бельгии проводит юридические консультации в том числе с Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА), чтобы прояснить, не повлияет ли это решение на распределение юридической ответственности между правительством страны и компаниями-производителями в случае возникновения побочных эффектов вакцины, поскольку пятинедельный интервал между первой и второй дозой не соответствует рекомендациям Pfizer.

Ход вакцинации в стране

Вакцинация в Бельгии началась 28 декабря 2020 года, до настоящего момента в стране идет вакцинация приоритетных групп населения - врачей, спецслужб, обитателей и персонала домов престарелых. Согласно опубликованному журналом Mystic анализу, такими темпами 70% населения страны смогут быть вакцинированы лишь к августу 2025 года.

Бельгия намерена начать следующий - третий - этап вакцинации, прививая всех пожилых граждан страны, с 15 марта, однако каждый из трех федеральных регионов королевства по-своему определяет целевую группу этого этапа. На севере, в нидерландсоязычной Фландрии, первыми будут вакцинировать граждан от 85 лет, в центре страны - в Брюссельском федеральном регионе - от 75 лет, на юге - во франкоязычной Валлонии - вакцинировать будут всех лиц старше 65 лет.

В настоящее время в Бельгии используются вакцины Pfizer и AstraZeneca, однако граждане не имеют права не только выбирать между ними, но и знать, каким именно препаратом были вакцинированы. Эта информация сохраняется только в медицинском досье и доступна лишь их врачу, который не имеет права ее раскрывать. Такой подход упрощает процесс вакцинации и обосновывается здесь соблюдением принципа равенства возможностей граждан.

По данным Минздрава королевства, в течение последней недели среднее число новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки вновь достигло 2,4 тыс., что соответствует показателям конца декабря. Параллельно выросло и количество госпитализаций. При этом средняя смертность продолжает падать - она составила в течение последней недели 22 летальных исхода в сутки. В Бельгии с октября сохраняются жесткие карантинные ограничения и комендантский час, необязательные поездки в эту страну и за ее пределы запрещены.