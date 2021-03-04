Защита журналиста Азара обжаловала решение суда о его аресте на 15 суток

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сторона защиты журналиста и муниципального депутата по району Хамовники Ильи Азара подала жалобу на решение отправить его под арест на 15 суток за повторное нарушение правил организации митинга или пикетирования. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Я подал апелляционную жалобу на арест моего доверителя Азара", - сказал он.

Днем ранее Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток, признав его виновным по ч. 8. ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил шествия, митинга или пикетирования). Этот же суд в среду признал Азара виновным в аналогичном правонарушении по ч. 8 ст 20.2 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Ранее Соловьев рассказал ТАСС, что в одном из протоколов говорится, что Азар на своей странице в Facebook призывал людей к участию в несогласованной акции 12 марта прошлого года против изменений в Конституцию РФ, а во втором документе сказано, что Азар опубликовал "пост с призывом неопределенного круга граждан" участвовать 13 июля 2020 года в акции у СИЗО "Лефортово" в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.