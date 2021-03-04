ФРГ отказалась отменять пограничный контроль с некоторыми странами из-за коронавируса

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Германия сообщила Европейскому союзу (ЕС), что не станет отменять контроль на границе с рядом стран, в том числе Чехией, Словакией и отдельными районами Австрии, из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо посла ФРГ при ЕС.

"В настоящее время мы должны сохранить меры, принятые на внутренней границе, в интересах охраны здоровья [граждан]", - говорится в письме дипломата.

На прошлой неделе представитель ЕС, как пишет Reuters, обратился к Германии и пяти другим странам с просьбой ослабить односторонние ограничения на границах, препятствующие свободному перемещению людей и товаров. При этом отмечалось, что такого рода меры создают нагрузку на единый рынок сообщества.

3 марта представитель МВД ФРГ Стив Альтер сообщил, что власти Германии приняли решение продлить до 17 марта временный контроль на внутренней границе в связи с распространением новых вариантов коронавируса.

11 февраля власти Германии объявили, что вводят запрет на въезд из Чехии и австрийского Тироля и установят стационарные пункты контроля. Позже германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил сообщение с Чехией и Тиролем в связи с распространением там новых штаммов коронавируса. До этого ФРГ ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР из-за новых мутаций коронавируса.