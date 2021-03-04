Высший церковный суд запретил в служении двух епископов за аморальное поведение

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Епископы Игнатий (Тарасов) и Игнатий (Бузин) запрещены в служении Высшим общецерковным судом Русской православной церкви (РПЦ) за нарушения канонов, касающихся клятвопреступления, азартных игр, прелюбодеяния, воровства и пьянства. Об этом сообщается в опубликованных на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в четверг решениях Высшего общецерковного суда.

Заседания суда, согласно информации на сайте церкви, прошли 2 и 3 марта 2021 года в Новоспасском монастыре в Москве. Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил обоих архиереев от управления епархиями.

Епископ Игнатий (Тарасов) был признан виновным в "поведении, подпадающем в том числе под апостольские правила 25 и 42, приведшем к существенному расстройству епархиальной жизни в ранее вверенной его управлению Костомукшской епархии". Епископа Игнатия (Бузина) суд постановил признать виновным в "совершении ряда действий, в том числе подпадающих под правило святых Апостолов 25, и отметить", что они "повлекли за собой существенные нестроения в епархиальной жизни и нанесли глубокий духовный вред части вверенной ему церковной паствы".

Апостольские правила - это древний сборник, составляющий основу канонического права в православии. Согласно 25-му апостольскому правилу, клирик, обличенный в блуде, воровстве или нарушении клятвы, лишается сана, но не отлучается от церкви. 42-е правило предписывает лишение сана клириков, уличенных в пьянстве и азартных играх. Подробности о совершенных епископами нарушениях канонов в решениях не приводятся. Оба архиерея запрещены в служении без права ношения священнического облачения.

В отношении каждого из епископов суд постановил "просить святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священный синод вернуться к вопросу о каноническом положении", а также определить им место пребывания. "Учитывая состояние здоровья престарелой матери епископа Игнатия (Тарасова), ходатайствовать перед святейшим патриархом о направлении епископа Игнатия в один из монастырей Челябинской митрополии с возложением на митрополита Челябинского попечения о материальном обеспечении епископа Игнатия", - говорится в решении суда. Решения направлены на рассмотрение патриарху и вступят в силу с момента утверждения им.

Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий (в миру - Константин Бузин) родился 21 июня 1973 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области УССР в семье служащих. В 1991-1995 годах учился в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Патриарх Кирилл возвел его в сан епископа 13 апреля 2014 года в Храме Христа Спасителя. Епископ Костомукшский и Кемский Игнатий (в миру - Алексей Тарасов) родился 26 марта 1976 года в городе Сатка Челябинской области в семье служащих. Обучался в Тобольской духовной семинарии с 1993 по 1997 год. Он был возведен в сан епископа патриархом Кириллом 11 июля 2013 года на литургии в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.