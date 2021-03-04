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Россия профинансирует программу ООН для обучения специалистов по статистике в СНГ

РФ выделит на это $400 тыс.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. РФ профинансирует на сумму $400 тыс. программу Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по обучению молодых специалистов в области официальной статистики Всемирной организации в СНГ. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия профинансирует данный проект в области обучения молодых специалистов из Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Соответствующая работа будет вестись ЭСКАТО в течение ближайших двух лет, - сказала она. - За это время эксперты ООН и международные консультанты проведут серию обучающих семинаров для молодых сотрудников статистических служб и выпускников ВУЗов, которым предстоит работать с официальной статистикой ООН".

На эти цели Россия, продолжила Захарова, "направит из средств своего добровольного взноса ЭСКАТО $400 тыс.".

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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