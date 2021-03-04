Путин в преддверии 8 Марта вручил букеты девушкам-волонтерам

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня вручил букеты девушкам-волонтерам, которые в четверг принимали участие во встрече добровольцев акции "Мы вместе" с главой государства.

Мероприятие проходило в Екатерининском зале Кремля. Завершая встречу, Путин поблагодарил всех волонтеров за работу и выразил надежду на то, что она будет продолжена и будет вестись "не по бюрократическим каналам, а именно по зову души и сердца".

"Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин и... всех наших женщин поздравить с приближающимся праздником 8 Марта, женским праздником. Собственно говоря, он даже не женский, все же его отмечают, так же, как и все отмечают 23 Февраля. И мы, мужчины, присоединяемся с большим удовольствием, потому что это тоже дает мужчинам возможность проявить себя с лучшей стороны", - сказал глава государства.

Затем в зал внесли несколько букетов светлых оттенков, и Путин лично преподнес цветы каждой из девушек. "Поздравляю вас и в вашем лице хочу поздравить всех наших замечательных женщин", - добавил президент.