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На улице города Сегежи в Карелии обнаружили документы из ЦРБ

В соцсетях местные жители сообщают, что бумаги нашли на площадке для сбора мусора

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после двух обращений, связанных с медицинскими документами Сегежской центральной районной больницы. Одно обращение поступило от местных жителей, нашедших документацию на улице, а второе - о пропаже документов - от медучреждения, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МВД по Карелии.

"В ОМВД РФ по Сегежскому району зарегистрированы два сообщения. Одно - об обнаружении медицинских документов на улице, второе - о пропаже документов от больницы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе не уточнили, идет ли речь о пустых бланках или о заполненных. По данным правоохранительных служб, документы нашли у жилого дома. В социальных сетях местные жители сообщают, что бумаги обнаружили на площадке для сбора мусора.

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