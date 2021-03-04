Вологодские власти сняли ограничения для общепита и сферы развлечений

ВОЛОГДА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области отменили с 5 марта ряд ограничений по коронавирусу в связи со стабилизацией ситуации, уменьшением числа больных и госпитализированных. С пятницы разрешена круглосуточная работа предприятий общепита, загрузка зрительных залов увеличена с 50 до 75%, возобновят работу развлекательные центры и детские игровые комнаты, сообщил в четверг губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Общие положительные тренды дают нам возможность продолжить снимать ограничения. С 5 марта начинают действовать следующие решения: вновь разрешена круглосуточная работа предприятий общепита, на сегодня их режим работы ограничен. Загрузка зрительных залов увеличивается до 75%, сейчас - 50%. Возобновляется работа развлекательных центров, детских игровых комнат с загрузкой до 50%. Снова разрешена работа лагерей с дневным пребыванием детей", - сообщил губернатор на заседании регионального оперштаба.

Как подчеркнул глава региона, Всемирная организация здравоохранения предполагает сроки окончания пандемии не раньше начала 2022 года. "Ситуация все еще эпидемическая. Поэтому прошу и дальше соблюдать меры безопасности: действует масочный режим и социальное дистанцирование. Сохранен режим самоизоляции для наиболее уязвимой категории - наше старшее поколение в возрасте 65 лет и старше. Также запрещены массовые мероприятия. Хотелось бы, чтобы новых всплесков заболеваемости мы избежали", - подытожил губернатор.

На 4 марта в области подтверждено 39 864 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 148 случаев. Выздоровели 36 774 человека, умерли 820. Моногоспитали загружены на 62%.