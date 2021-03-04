Власти Гонконга упрекнули Heritage Foundation в политической предвзятости

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 марта. /ТАСС/. Подготовленный в США доклад "Индекс экономической свободы - 2021", авторы которого решили исключить оттуда Гонконг, мотивируя это его возросшей зависимостью от Пекина, является политически предвзятым. Такое мнение высказал в четверг секретарь (министр) по финансовым вопросам этого специального административного района КНР Пол Чан.

"Я не согласен с тем, что центральное правительство взяло на себя нашу экономическую политику. Мне кажется, что они [авторы доклада] пришли к такому выводу, исходя из идеологических соображений и политической предвзятости", - цитирует газета South China Morning Post министра.

Он подчеркнул, что Гонконг сохраняет экономическую конкурентоспособность в условиях свободного движения капитала в рамках системы управления по формуле "одна страна - две системы". Соблюдается верховенство права и независимость судебной системы, гонконгский доллар остается самостоятельной валютой, привязанной к доллару США, продолжал Пол Чан.

Американский Heritage Foundation впервые не включил в составляемый им ежегодный рейтинг экономической свободы Гонконг, который на протяжении 25 лет открывал этот список и лишь в 2020 году уступил первенство Сингапуру. Также из списка выбыл другой специальный административный район КНР - Макао. В тройку лидеров рейтинга вошли Сингапур, Новая Зеландия и Австралия.