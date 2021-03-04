Финансирование программы по развитию села Нижегородской области увеличили почти в 1,7 раза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области в 2021 году составит 1 млрд рублей, что почти на 400 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"Всего в 2020 году на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий региона в рамках госпрограммы было выделено 616,5 млн рублей. В 2021 году финансирование этого направления увеличено до 1 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по госпрограмме в этом году начнется, например, строительство физкультурного комплекса в поселке Ждановский Кстовского района. Завершить его планируется до 2022 года. Также в Княгинине запланированы реконструкция дома культуры, строительство газовой котельной и обустройство двух спортивных площадок. В селе Ильино-Заборское городского округа Семеновский проведут капремонт дома культуры, построят хоккейную площадку, котельную, объекты газоснабжения и водоотведения.

Никитин также добавил, что средства направят на строительство жилья для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы, на газификацию сел и деревень, обновление зданий сельских школ, детских садов, домов культуры. "Только в 2021 году в районах области будет реализовано более 180 таких проектов", - пояснили в пресс-службе.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.