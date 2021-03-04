Территорию заповедника "Утриш" увеличат на 15%

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Правительство РФ планирует увеличить площадь заповедника "Утриш" между Новороссийском и Анапой на 15%, до 11,3 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"Площадь заповедника увеличат более чем на 1 330 га за счет отнесения к его территории земель лесного фонда и водного фонда - прилегающей акватории Черного моря. Таким образом, площадь заповедника с учетом расширения составит 11 338,76 га. В результате "Утриш" будет представлять собой единый природный комплекс и станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это будет способствовать сохранению редких для страны сухих субтропиков и подводной экосистемы Черноморского побережья Кавказа.

"Таким образом, мы сохраним уникальные природные комплексы и биологическое разнообразие, в том числе, прибрежных экосистем северо-восточного шельфа Черного моря, обеспечим развитие экологического туризма на Кубани", - приводит пресс-служба слова Абрамченко.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году, он расположен на территориях Новороссийска и Анапы, входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов.