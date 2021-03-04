ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают "настоящими женщинами"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Настоящей женщиной среди известных российских актрис, певиц, политиков, общественных деятелей является Алла Пугачева - так считают 6% опрошенных россиян, еще по 3% респондентов остановили выбор на Софии Ротару и Валентине Матвиенко, говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации.

Среди качеств, которые больше всего ценятся в женщинах, на первом месте у опрошенных (27%) оказались доброта, отзывчивость и умение сочувствовать, внешние данные и красоту считают важными 20% респондентов. Замыкают тройку ценных качеств интеллект, ум и образованность, их выбрали 19% опрошенных. Больше всего ценят семейность в женщине 14% россиян, работоспособность - 8%, чувство юмора - 4%, мужество - 3%. 32% респондентов считают, что настоящая женщина должна беречь семейный очаг, создавать уют в доме, заботиться о семье и любить ее.

Еще 21% россиян полагает, что она должна заниматься детьми, быть хорошей матерью. По мнению 17% опрошенных, женщине следует быть доброй, заботливой, внимательной, любящей. 7% считают, что настоящая женщина должна любить и уважать мужа, заботиться о нем, еще 6% - что ей следует быть матерью и рожать детей, 3% респондентов ответили, что настоящая женщина никому ничего не должна.

Самыми желанными подарками на 8 Марта, по данным опроса, для женщин стали цветы (33%), путевка в турпоездку (31%) и деньги/подарочный сертификат (26%). "Также каждая пятая женщина желает получить билеты на концерт/ в театр (24%), а также косметику/бижутерию (13%) или смартфон (13%)", - говорится в результатах исследования, приуроченного к 8 Марта.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 февраля, 2-3 марта 2021 г. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.