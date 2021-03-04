Во всех поликлиниках Курской области откроют пункты выдачи льготных лекарств

КУРСК, 4 марта. /ТАСС/. Предприятие "Курская фармация" до конца 2021 года откроет пункты выдачи льготных лекарств во всех поликлиниках Курской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"ОАО "Курская фармация" намерена до конца года во всех поликлиниках региона открыть пункты. Они будут работать только на выдачу льготных лекарственных препаратов, продажа лексредств в них осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Расширение сети пунктов для выдачи льготных лекарств, как отметили в комитете здравоохранения региона, повысит качество оказания услуги, позволит лечащим врачам корректировать терапию для пациентов в зависимости от наличия конкретных препаратов.

В 2021 году власти региона увеличили траты на льготное лекарственное обеспечение в сравнении с 2020 годом на 15% - до 1,1 млрд рублей. Основные закупки препаратов планируется завершить в марте.